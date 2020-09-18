لقي طفل في الحادية عشرة من عمره حتفه إثر تعرضه لصعقة كهربائية بمنزله الواقع بحي ميشاني ب40 كلم غرب مقر ولاية البويرة حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنيية.



وحسب المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة الملازم الاول عبدات يوسف "تدخلت اسعافات بلدية سوق الخميس على الساعة 16و 48د من اجل نقل مصاب نجم عن صعقة كهربائية بحي ميشاني ببلدية المقراني وبعد معاينة الطبيب اتضح انه متوفى.و قد قاموا بنقل جثة الضحية التي تبلغ من العمر 11 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الاستئشفائية بعين بسام، كما أشير إليه."