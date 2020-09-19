شهد العالم إلى حد الآن ظهور بضعة آلاف طفرة للفيروس التاجي. مع ذلك فإن 22 طفرة فقط تم تسجيلها كتحورات ثابتة تنتقل باستمرار من فيروس إلى آخر بالوراثة.

وفي حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، صرح الناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) أن العدد الإجمالي لطفرات تظهر في سلالات فيروس SARS-CoV-2 يقدر بآلاف الطفرات، إلا أن بعضها فقط استقر وصار ينتقل من فيروس إلى آخر بشكل مستمر.

وقال الخبراء في هيئة الرقابة على الاستهلاك إن الفيروس بدأ يتحور في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، ثم لم يكتشف العلماء في جينوم الفيروسات تحورات ثابتة تنتقل من فيروس إلى آخر بالوراثة. وقال العلماء إن أكثر التحورات ثباتا هي طفرتا P314L ORF1b D614 التي اكتشفت في 93% من العينات التي خضعت للدراسة . أما في روسيا فاكتشفهما الأطباء لدى 99% من المرضى، وتم اكتشافهما قبل ذلك في يناير الماضي بالصين، ثم بأستراليا، وبعد ذلك في غالبية بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والسعودية والمغرب.