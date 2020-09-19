عثرت مصالح الدرك الوطني، ببوزريعة بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، على الطفلتين، "آية" و"شهيناز" المختفيتين من خرايسية.

وقد أعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، اليوم السبت، عن اختفاء طفلتين في منطقة خرايسية غرب العاصمة الجزائر، في ظروف غامضة.

وأشارت المنظمة في منشور لها عبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، أن الطفلتين الصديقتين "آية" و"شهيناز" تبلغان من العمر 13 و14 سنة على التوالي، قد خرجتا من المنزل العائلي بالخرايسية بالجزائر العاصمة يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 على الساعة 11:30 ولم تعدا إلى حد الساعة إلى منزلهما العائلي.