كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "7 أو 8" دول عربية أخرى تسعى للالتحاق بركب الموقعين على اتفاق السلام مع الكيان الصهيوني.

وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه أمس الجمعة بالنجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر:"7 أو 8 دول عربية أخرى تسعى لإبرام اتفاقيات مع الإحتلال، ويمكن للكويت أن تنضم إليها في النهاية".

وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أكد الجمعة أن دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في تطبيع علاقاتها مع الصهاينة.

وأعلن ميدوز أن خمس دول أخرى "تدرس بجدية" الانضمام إلى "اتفاق إبراهيم" الذي تم بموجبه إحلال السلام بين الكيان الصهيوني من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر. ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول إن ثلاثة منها إقليمية والأخريان خارج الشرق الأوسط.