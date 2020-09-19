أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن أمطارا رعدية غزيرة ستميز المناطق الغربية والوسطى الداخلية للبلاد.

وأضح تنبيه نشر على الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة تجتاح كل من ولايات: المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض والنعامة، بالإضافة الى ولايات البويرة، أدرار وتمنراست، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة (15:00)، إلى غاية منتصف الليل من اليوم السبت (00:00).

وأشار المصدر أن كمية الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 15 إلى 20 ملم.