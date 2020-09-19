توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار أمطارا رعدية غزيرة ستميز المناطق الغربية والوسطى الداخلية للبلاد.

وأوضح تنبيه نشر على الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة تستمر في التساقط كل من ولايات: المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض والنعامة، البويرة، إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الأحد (06:00).

وفي نفس المصدر، أشار الى تساقط أمصار غزيرة، في كل من ولاية جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، سطيف، برج بوعريريج، البليدة، تسمسيلت بالإضافة إلى تلمسان، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا (21:00) من اليوم السبت، إلى غاية السادسة صباحا (06:00) من يوم الغد الأحد.

وأضاف التنبيه أن كمية الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 15 إلى 20 ملم.