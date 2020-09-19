أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد-19 والبالغة حوالي 50 ألف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول، وذلك مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم.

وقالت المنظمة في بيان لها أنه على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تعد في حالة استقرار بدلا من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين نسجل اسبوعيا ما بين 1.8 مليون ومليوني إصابة بفيروس كورونا ووفيات بمعدل ما بين 40 الى 50 الفا.

وأضاف أنه " على الرغم من أن هذه الأرقام ثابتة على المستوى العالمي، فإن ذلك يغطي حقيقة أنه على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي في بعض البلدان، نشهد ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة .

وأفادت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 حول العالم بلغ الجمعة 30055710 من بينها 943433 حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة لا تزال أكثر الدول فيما يتعلق بالإصابات والوفيات مع تسجيلها 6571119 إصابة و195638 وفاة.

وتأتي بعد الولايات المتحدة الهند والبرازيل وسجلت الهند 5214677 إصابة و84372 وفاة والبرازيل 4419083 إصابة و134106 حالات وفاة.

ومن بين أكثر الدول المتضررة من المرض بشدة جاءت روسيا حيث سجلت 1091186 إصابة وسجلت بيرو 744400 إصابة وسجلت كولومبيا 736377 إصابة وسجلت المكسيك 680931 إصابة وبلغ إجمالي الإصابات في جنوب إفريقيا 655572 إصابة وسجلت اسبانيا 625651 إصابة وسجلت الأرجنتين 589012 إصابة.

وتتسابق الدول في مختلف أنحاء العالم من بينها الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة للعثور على لقاح.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه يوجد حاليا أكثر من 169 لقاحا مرشحا قيد التطوير 26 منها في مرحلة التجارب البشرية.

وكانت منظمة الصحة العالمية استبعدت أن تعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وأن يمارس الناس نشاطهم قبل سنة 2022, في ظل المؤشرات الحالية لانتشار فيروس كورونا .