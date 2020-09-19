قامت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم خلال 48 ساعة الماضية بتوقيف 85 مرشحا للهجرة غير الشرعية على اليابسة بمناطق متفرقة من الشريط الساحلي، حسبما أستفيد اليوم السبت من هذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن وحدات الدرك الوطني أحبطت خلال الساعات الماضية عدة محاولات لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية انطلاقا من سواحل ولاية مستغانم وحجزت 7 قوارب مجهزة بمحركات كانت معدة للإبحار السري.

وتم خلال هذه العمليات حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية (720 ألف دج) والأجنبية (1.000 أورو) كانت بحوزة الموقوفين ومعدات هذه الرحلات غير القانونية على غرار 56 دلو مملوء بالبنزين وبوصلات لتحديد الاتجاهات وعدة سترات للنجاة، يضيف المصدر ذاته. وكانت ذات الوحدات قد تلقت نداء الخميس الماضي بعد انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية في عرض البحر شمال أولاد بوغالم (90 كلم شرق مستغانم) والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص منهم 5 من نفس العائلة وبينهم خمسة أطفال وإنقاذ 5 أشخاص آخرين فيما لا تزال الأبحاث متواصلة عن مفقودين اثنين، كما أشار إليه ذات المصدر.