تصدر نجم نادي السد وأحد أبرز هدافيه الدولي الجزائري بغداد بونجاح قائمة افضل لاعبي الجولة الرابعة من رابطة أبطال آسيا الجارية حاليا في الدوحة التي كشف عنها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم السبت .

ونشر موقع الاتحاد الآسيوي تصويتا مفتوحا أمام المتابعين لتحديد اللاعب الأفضل برأيهم من بين قائمة اللاعبين الثمانية الأفضل في الجولة وفقا للإحصائيات الفنية، ويستمر التصويت لغاية بعد غد الاثنين.

وجاء اختيار الجزائري بغداد بونجاح نجم السد لتصدر قائمة أفضل لاعبي الجولة الرابعة كأفضل لاعب في الجولة وفقا للإحصائيات الفنية الرقمية التي تم تسجيلها من خلال شركة أوبتا للإحصائيات المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي.

ويعد الاختيار تتويجا للأداء الرائع الذي قدمه بونجاح في مواجهة فريقه أمام العين الإماراتي التي قاد فريقه للخروج فائزا منها برباعية نظيفة، إذ سجل هدفين وصنع هدفا ثالثا، ووفقا للإحصائيات فقد بلغ تقييمه ما مجموعه 8.8 نقطة وكان قد مرر 26 تمريرة وسدد ست مرات على المرمى.

وضمت قائمة الثمانية اللاعبين الأفضل في الجولة الرابعة كل من الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر السعودي الذي كان ضمن الأفضل أيضا في الجولة الثالثة وحل جونز ثانيا بعد حصوله على تقييم 8.5 نقطة، والظهير الأيمن للهلال السعودي أمير كردي ثالثا بحصوله على تقييم 8.4 نقطة، ولاعب الشرطة العراقي مازن فياض الذي حصل على 7.7 نقطة، والظهير الأيمن للتعاون السعودي حسن كادش وجمع في التقييم 7.6 نقطة، ولاعب الشارقة خالد باوزير الحاصل على 7.6 نقطة.