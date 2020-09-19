كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 وفيات جديدة بالجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن، اليوم السبت، الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كوفيد-19، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر :5.444 (12+)
البليدة : 3.984 (+8)
وهران: 3.834 (+8)
سطيف: 3.179 (+15)
بجاية :1.754 (+13)
باتنة : 1.749 (+9)
قسنطينة : 1.622 (+1)
عنابة : 1.428 (0)
تيبازة : 1.360(+14 )
المسيلة : 1.270 (1+)
تلمسان : 1.271 (+9)
بسكرة : 1.258 (0)
ورقلة : 1.249 (0)
الجلفة : 1.188 (4+)
البويرة : 1.267(+18)
الوادي : 1.100(0)
تيزي وزو : 1.123 (38+)
بومرداس :1.000 (+20)
تيارت :943 (0)
جيجل: 939 (17+)
تبسة: 908 (0)
المدية : 770 (0)
عين الدفلى : 770 (0)
مستغانم : 735 (0)
أم البواقي :712 (+6)
الأغواط : 695 (0)
سكيكدة :678 (4+)
عين تموشنت : 672 (0)
أدرار : 634 (0)
خنشلة : 587 (0)
قالمة : 516 (0 )
غرداية : 437 (0)
تيسمسيلت : 426 (+2)
برج بوعريريج : 420 (0)
سيدي بلعباس : 417 (0)
ميلة : 409 (2)
سوق أهراس : 405 (5+)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 329 (0)
نعامة : 263 (0)
الطارف :256 (5)
البيض : 232 (0)
الشلف : 223 (0)
غليزان 209: (0)
تندوف : 204 (0)
تمنراست: 199(+1)
إليزي : 135 (0)
سعيدة : 72 (0)