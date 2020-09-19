تم تسجيل 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 وفيات جديدة بالجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن، اليوم السبت، الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كوفيد-19، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر :5.444 (12+)

البليدة : 3.984 (+8)

وهران: 3.834 (+8)

سطيف: 3.179 (+15)

بجاية :1.754 (+13)

باتنة : 1.749 (+9)

قسنطينة : 1.622 (+1)

عنابة : 1.428 (0)

تيبازة : 1.360(+14 )

المسيلة : 1.270 (1+)

تلمسان : 1.271 (+9)

بسكرة : 1.258 (0)

ورقلة : 1.249 (0)

الجلفة : 1.188 (4+)

البويرة : 1.267(+18)

الوادي : 1.100(0)

تيزي وزو : 1.123 (38+)

بومرداس :1.000 (+20)

تيارت :943 (0)

جيجل: 939 (17+)

تبسة: 908 (0)

المدية : 770 (0)

عين الدفلى : 770 (0)

مستغانم : 735 (0)

أم البواقي :712 (+6)

الأغواط : 695 (0)

سكيكدة :678 (4+)

عين تموشنت : 672 (0)

أدرار : 634 (0)

خنشلة : 587 (0)

قالمة : 516 (0 )

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 426 (+2)

برج بوعريريج : 420 (0)

سيدي بلعباس : 417 (0)

ميلة : 409 (2)

سوق أهراس : 405 (5+)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 329 (0)

نعامة : 263 (0)

الطارف :256 (5)

البيض : 232 (0)

الشلف : 223 (0)

غليزان 209: (0)

تندوف : 204 (0)

تمنراست: 199(+1)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)