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210 إصابة جديدة بكورونا

كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
19 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 وفيات جديدة بالجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن، اليوم السبت، الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كوفيد-19، الدكتور جمال فورار. 

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر :5.444    (12+)

البليدة : 3.984   (+8)

وهران: 3.834  (+8)

سطيف:   3.179 (+15)

 بجاية :1.754 (+13)

باتنة : 1.749 (+9)

قسنطينة : 1.622  (+1)

عنابة :  1.428 (0)

تيبازة : 1.360(+14 )

المسيلة :  1.270 (1+)

تلمسان : 1.271 (+9)

بسكرة :  1.258 (0)

ورقلة : 1.249 (0)

الجلفة : 1.188 (4+)

البويرة : 1.267(+18)

 الوادي :  1.100(0)

تيزي وزو : 1.123 (38+)

بومرداس :1.000 (+20)

تيارت :943  (0)

جيجل: 939 (17+)

تبسة:  908 (0)

المدية :  770 (0)

عين الدفلى : 770 (0)

مستغانم : 735  (0)

 أم البواقي :712 (+6)

الأغواط :  695 (0)

سكيكدة :678 (4+)

عين تموشنت : 672 (0)

أدرار : 634 (0)

خنشلة :  587  (0)

قالمة : 516 (0 )

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 426 (+2)

برج بوعريريج : 420 (0)

سيدي بلعباس : 417  (0)

ميلة : 409 (2)

سوق أهراس : 405 (5+)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 329 (0)

 نعامة : 263 (0)

الطارف :256 (5)

البيض : 232  (0)

الشلف :   223 (0)

غليزان 209: (0)  

  تندوف :  204 (0)

  تمنراست:  199(+1)

 إليزي : 135 (0)

 سعيدة : 72 (0)

 

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كلمات دلالية:
كورونا

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