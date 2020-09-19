جددت إدارة شبيبة سكيكدة مساء اليوم، العقد مع المدرب يونس افتسان ،وهذا بعد ضمانات الدعم المالي التي أطلقها الممونين نهاية الحفل التكريمي الذي نظمه والي الولاية والرابطة المحترفة على شرف الشبيبة.

يونس افتسان في كلمته لوالي الولاية أكد له على الاهتمام بالفريق حتى يضمن مكانة ضمن الفرق التي تشكل المحترف الأول.

من جهته، قال والي الولاية أن هذا قد يكون بتضافر جهود الجميع، حتى ننهي الموسم في أريحية لأن الصعود سهل وضمان البقاء صعب.

من جهة أخرى، أكدت إدارة الشبيبة لـ الخبر أن الاتفاق مع المدرب افتسان ينحصر في ضمان البقاء ضمن حظيرة المحترف الأول ويضيف مصدر إدارة الشبيبة أن المدرب افتسان قد حدد قائمة اللاعبين الذين يسرحون كما أنه يحمل في جعبته أسماء اللاعبين الذين انتدبهم .