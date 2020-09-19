Reuters مزارع غارقة في اليونان حيث فاضت مياه الأنهار.

تأكّد مصرعُ شخصين وفقدانُ ثالث جرّاء اكتساح إعصار إيانوس أرجاء اليونان.

ووجد المئات أنفسهم محاصرين في بنايات تغمرها مياه الفيضانات بعد أن ضرب إيانوس مناطق شمالي العاصمة أثينا.

وبعث رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس ثلاثة مسؤولين بارزين إلى المناطق الأكثر تضررا.

وتعطلت خدمات القطارات التي تربط شمال البلاد بجنوبها بسبب الإعصار.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي موجات ضخمة تضرب شواطئ جزيرتي كيفالونيا وزاكينثوس المطلتين على البحر الأيوني يوم الجمعة.

وتعطلت خدمات النقل الجوي والبحري، ونصحت السلطات السائحين بالبقاء داخل البنايات.

ومع اتجاه إعصار إيانوس شرقا أثناء الليل، ضربت رياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة مدينة كارذيتسا شمالي أثينا، ما أسفر عن سقوط أشجار وأسلاك كهرباء فضلا عن انهيارات أرضية.

EPA أجزاء كبرى من مدينة كارذيتسا غرقت في المياه. وقالت خدمات الطوارئ إنها تلقت أكثر من ألفي استغاثة هاتفية

EPA مدينة كورنث، في منطقة بيلوبونيز، غمرتها مياه الفيضانات

Reuters مياه الفيضانات غمرت الطرق في أنحاء اليونان

وأظهرت صورٌ بثّها التليفزيون تضرُّر كارذيتسا بشدة من الفيضانات، وانهيار أحد الجسور، على نحو وصفه بعض السكان بـ "الكارثي".

وعُثر على جثة رجل في مزرعته بمنطقة كارذيتسا. وفي منطقة قريبة، انتُشلت جثة امرأة من بيتها الذي أغرقته مياه الفيضان، بحسب وسائل إعلام محلية. وجرف التيار امرأة أخرى كانت في سيارتها، ولم يُعثر عليها بعد.

Reuters المراكب الراسية على شواطئ كيفالونيا أغرقها الإعصار.

وتواترت أنباء عن أن البحث جار عن مركب يُعتقد أنه كان يقل 55 مهاجرا قبالة منطقة بيلوبونيز إلى الغرب كان قد أطلق استغاثات يوم الجمعة.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن خفر السواحل اليوناني القول إن المركب ربما غيّر وجهته بعد عدم الاستجابة لاستغاثته.

وتقدّم الإعصار صوب منطقة أثينا الكبرى يوم السبت، لكن لم ترد تقارير عن أضرار حتى الآن، بحسب وكالة رويترز للأنباء.