أفضى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مدير الشباب والرياضة بالولاية، أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضة ذات الأسهم لأهلي البرج المنعقد،عشية اليوم السبت، إلى الاتّفاق على تعيين المدير العام السابق للفريق نذير بوزناد في منصب رئيس المدير العام للشركة الرياضية "نمور البيبان" للأهلي، وهو المنصب الذي يسمح لبوزناد أن يمارس نشاطه بكامل الصلاحيات والإمضاء بمفرده على الوثائق المتعلّقة بالفريق على مستوى الهيئات الرسمية.

وسيرافق الأمين العام السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بوزناد في عمله رئيس النادي الهاوي الحواس رماش الذي أوكلت له مهمّة الإشراف على الفئات الشبانية للفريق.

إلى ذلك، أوضح رماش في تصريح لـ"الخبر"، قائلا"لست رئيسا للأهلي مثلما تداولته بعض الجهات واتّفقنا على تعيين بوزناد بكامل الصلاحيات لقيادة الأهلي إلى برّ الأمان".

من جهته، أكّد جمال مسعودان عضو في مجلس إدارة النادي والرابطة الوطنية المحترفة لـ"الخبر"،التزام السلطات المحلّية والأعضاء المساهمين في الشركة الرياضية بمد يد العون للفريق الأول في الولاية ودعمه ماليا ومعنويا خلال الفترة المقبلة لتجاوز المرحلة العصيبة التي يمرّ بها أهلي البرج..