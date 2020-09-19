قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن جهات معادية لبلاده تحاول منع نهضتها في هذا القرن من خلال إشغالها بمشاكلها الداخلية مجددا.



جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته عبر الفيديو، من إسطنبول، بمراسم افتتاح جزء جديد من طريق شمال مرمرة السريع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".



وقال أردوغان إن حكومته بدأت من الآن بالتحضيرات للارتقاء بالبلاد وفق رؤية تركيا لأعوام 2023 و2053 و2071.



وأضاف: "كل خطوة نخطوها في سبيل جعل تركيا قوة إقليمية وعالمية، تمثل حجز زاوية بالنسبة لهذه الرؤية".



ولفت في هذا الصدد إلى الأهمية الحيوية لضمان نجاح الكفاح السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تخوضه تركيا في منطقة واسعة، بدءا من سوريا وحتى ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، بحسب الوكالة.



وأكّد أن الهدف من وراء الجهود الرامية إلى عرقلة جميع خطوات تركيا السياسية والاقتصادية هو إخراجها من مسيرتها نحو هذه الرؤية.



وقال أردوغان: "يحاولون منع نهضتنا في هذا القرن من خلال جعل تركيا تصارع مشاكلها الداخلية من جديد".



وأكّد أن قطاعي العقارات والسيارات يسجلان أرقامًا قياسية متتالية بفضل التمويل المناسب الذي وفرته الحكومة.