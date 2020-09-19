أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في حاث إطلاق نار بمدينة (روتشستر) بولاية نيويورك.



ونقلت مصادر إعلامية عن القائم بأعمال قائد الشرطة في الولاية، مارك سيمونز، قوله أن "رجلا وامرأة قتلا في حادث إطلاق النار بحفل بفناء خلفي لأحد المنازل، بينما نقل المصابون الـــــ 14 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".



وأضاف أنه "لم يتضح إن كان إطلاق النار عن عمد أم عمل عشوائي من أعمال العنف"، واصفا حالة المصابين بالمستقرة.



وقال في هذا الصدد، "هذه مأساة جديدة، بسبب تنظيم الناس مثل هذه الحفلات غير القانونية في المنزل، كما أنها غير آمنة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".



