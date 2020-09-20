ذكرت مصادر مطلعة أن المدرب الوطني، جمال بلماضي، عبّر عن عدم رضاه لبقاء اللاعب يوسف بلايلي، من دون فريق، إلى غاية اليوم، وعلى خلفية ابتعاده المطول عن أجواء التدريبات بسبب أزمته مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

ويعتبر بلايلي لاعبا مهما للغاية في صفوف منتخب الجزائر، حيث لعب دورا كبيرا في فوز "محاربي الصحراء" بلقب كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

ولم يظهر يلايلي في تدريبات ناديه منذ أكثر من 6 أشهر، وتحديدا منذ عودته للجزائر جراء تداعيات أزمة كورونا التي أوقفت نشاط بطولة السعودية، على غرار باقي الدوريات في العالم.

وكشف موقع "لاغازيت دي فينيك" الناطق باللغة الفرنسية والمتخصص في متابعة أخبار منتخب الجزائر، عن كواليس الاتصال الهاتفي الذي دار بين بلماضي وبلايلي، وانتقد خلاله المدرب لاعبه بشكل لاذع.

وأكد المصدر أن مدرب "الخضر" عاتب نجمه على بقائه طوال فترة 6 أشهر بعيدا عن التدريبات الجماعية، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على إمكاناته البدنية والفنية.

وطلب بلماضي من بلايلي التحلي بالسلوك الاحترافي إن أراد إنجاح مسيرته الكروية، مذكرا إياه بأن اللعب في المستوى العالي يفرض عليه قبل كل شيء، الالتزام بواجباته كلاعب محترف.

وشجع مدرب "الخضر" بلايلي على إنهاء أزمة وجهته المستقبلية في أسرع الآجال، خاصة أن المنتخب الجزائري تنتظره التزامات هامة في الفترة القادمة تقتضي ظهور اللاعبين بأفضل مستوياتهم.

وعاش بلايلي عدة صعوبات طوال مسيرته الكروية بداية من أزمة تجديد عقده مع الترجي التونسي في مروره الأول مع الفريق ما بين 2012 و2014 والتي جعلته يبتعد عن الميادين لفترة 6 أشهر.

وعاش النجم الجزائري أزمة جديدة في 2015، بعد أن تعرض لعقوبة الإيقاف عن النشاط لفترة سنتين من قبل الفيفا بسبب واقعة تناول المخدرات في إحدى مباريات فريقه السابق اتحاد العاصمة.