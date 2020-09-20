أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة من داخل مركبة مع استرجاع عتاد تقني خاص بالتصوير، حسب ما أفاد به أمس السبت بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، حسب واج، أن القضية عالجتها مصالح الأمن الحضري الثاني لحيدرة التابع لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، بعد تقديم شكوى من مواطن مفادها تعرضه للسرقة داخل مركبته دون آثار للتحطيم، وفقدانه لمجموعة من العتاد التقني الخاص بالتصوير التابع للمؤسسة الإعلامية التي يعمل بها.

وقد أسفرت التحريات الميدانية، يفيد ذات المصدر، عن تحديد هوية المشتبه فيه بعدما عرض الأغراض المسروقة للبيع على شخص آخر، حيث تمكنت مصالح الأمن بعد عملية ترصد محكمة من توقيف السارق رفقة شريكه على متن سيارة سياحية وضبط العتاد التقني الخاص بالتصوير وعدة أجهزة تحكم عن بعد للتشويش في غلق وفتح المركبات وكذا أبواب المرآب إلى جانب مبلغ مالي.

وأوضح ذات البيان أنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم أطراف قضية الحال أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بوضعهما في الحبس المؤقت.