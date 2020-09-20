أعلن الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الكونغو البدء في اختبار عشبة إفريقية لمعالجة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "بي بي سي"، فإن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تجاوز عدد المصابين بالفيروس في أنحاء العالم 30 مليون شخص، وعدد من ماتوا جراء الإصابة 953 ألفا.

وقالت الوكالة أن الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكونغولية برازافيل أصدر بيانا يعطي فيه موافقته على قواعد اختبار بعض الأعشاب الطبية.

وذكر البيان أن أي عقاقير تقليدية تثبت سلامتها وفعاليتها في علاج المرض يمكن الإسراع في تصنيعها.

وورد في البيان أن المعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفعاليتها هو الاختبارات العلمية الدقيقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من ترويج رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، لمشروب عشبي قال إنه يقضي على فيروس كورنا. ويحتوي هذا المشروب على نبتة الشيح التي ثبتت فعاليتها في علاج الملاريا.