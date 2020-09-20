دخل اليوم الناقلون الخواص في إضراب وطني وتوقفوا عن النشاط ليوم واحد احتجاجا على عدم تكفل الوزارة بمطالبهم المرفوعة المتعلقة أساسا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا.

ويأتي الإضراب تنفيذا لقرار الاتحاد الوطني للناقلين بشل محطات النقل بتاريخ 20 سبتمبر.

الناقلون نظموا صبيحة اليوم وقفات احتجاجية عبر المحطات البرية لنقل المسافرين ومواقف النقل عبر الولايات، وعرفت الاستجابة للإضراب نسب متفاوتة بين 60 بالمائة إلى 100 بالمائة حسب منسق ولايات الوسط باتحاد الناقلين وهذا تنفيذا للقرار الذي توجت به الاجتماعات السابقة التي جمعت المكتب الوطني برؤساء المكاتب الولائية للاتحاد الوطني للناقلين بمقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، والقاضي بالدخول في إضراب وطني في حال تأخر الوزارة في الاستجابة لمتخلف المطالب المرفوعة من طرف الناقلين المتضررين من الإجراءات التي أقرتها السلطات للتصدي لجائحة كورونا.

وقال رئيس مكتب الاتحاد لولاية تيبازة ومنسق ولايات الوسط، فاروق عموري، أن الإضراب جاء بعد اجتماع الوزارة الذي ضم إلى جانب وزير النقل والمدير العام للنقل ورئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال ومنسق ولايات الوسط عموري فاروق، وهو اللقاء لم يأت بجديد بشأن الانشغالات التي تضمنها الإشعار بالإضراب، وقال عموري أن الوزير أشار إلى أن الملف يتجاوزه.

وكان لاتحاد الوطني للناقلين قد قرر تعليق الإضراب الذي كان منتظرا بداية شهر سبتمبر إلى تاريخ اليوم 20 سبتمبر الجاري، مع الدخول في إضراب دون سابق إشعار بعد هذا التاريخ في حال تأخر الوزارة في الاستجابة للمطالب المرفوعة.

وأصدر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للناقلين بيان كشف فيه عن قرار تعليق الإضراب إلى 20 سبتمبر بموافقة أغلبية المكاتب الولائية، وأشار البيان الذي توج لقاء المكتب الوطني للاتحاد برؤساء المكاتب الولائية والذي يحمل توقيع رئيس الاتحاد محمد بلال أن القرار جاء بالنظر لتزامن الإضراب المقرر وامتحان شهادة التعليم المتوسط يوم 07 سبتمبر 2020، امتحان شهادة البكالوريا في 13 سبتمبر 2020 والحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية بتاريخ 31 أوت 2020 في سلك الولاة والولاة المنتدبين وكذا نظرا لاستجابة وزير النقل لمطالب الاتحاد بخصوص مقابلة ممثليه.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعليق الإضراب سيدخل مباشرة في إضراب وطني دون إشعار مسبق في حال تأخر وزارة النقل في معالجة أرضية المطالب المرفوعة من طرف الناقلين الخواص المتضررين من الجائحة، قبل أن يقرر الاتحاد تنفيذ تهديده والدخول في إضراب ليوم واحد" وفي حال عدم تلبية المطالب المرفوعة سندخل في إضراب لمدة 3 أيام" يقول عموري.