نظم صباح اليوم الأحد، عمال المؤسسة الجزائرية للمياه وقفة احتجاجية سلمية جاءت بعد الحركة الأخيرة للمدراء على مستوى 26 ولاية أين تم تنحية المدير الولائي بتبسة وتكليف إطار من المؤسسة بتسيير الشركة.

غير أن المديرية العامة للجزائرية للمياه أبرقت إلى وحدة تبسة قرار تعيين إطار من قطاع عين فكرون بأم البواقي كمدير ولائي للوحدة .

ولم يستفد أي إطار من وحدة تبسة من الترقية بالرغم من تقديم 6 ملفات للمديرية العامة بالعاصمة.

ويطالب العمال برفع التهميش و"الحڨرة" عن كفاءات المؤسسة بولاية تبسة وإعادة النظر في قرار تعيين المدير الجديد ومراجعة ملفات الإطارات المرشحة لتولي المناصب في الفترة الأخيرة .