قدم اليوم ،أربعة أعضاء من بلدية بن عزوز شرقي سكيكدة ،استقالتهم من المكتب التنفيذي للبلدية ، وحسب رئيس البلدية فإن عضو قد استقال تحت ضغط المواطنين الذين طالبوه بالتكفل بمشاكلهم أو الاستقالة بعد خروجه في عطلة مرضية، واثنين تحت ضغط من رئيس كتلة الأفلان ورئيس لجنة طلب بالعودة إلى منصب عمله بالشركة التي كان يعمل بها.

واستنادا إلى رئيس المجلس البلدي فإن عضوان من الأربعة ينشطان منصبي نائب رئيس ورئيس لجنة قد تراجعا عن الاستقالة،مبررين ذلك بالضغط المسلط عليهما ،من رئيس الكتلة على تصريح رئيس البلدية الذي في نظره أن الاستقالة لا تفشل المجلس البلدي في مواصلة مهامه خاصة وان المجلس يتشكل من 19 عضوا .