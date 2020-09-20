يواصل انخفاض حصيلة الإصابات اليومية، بـ "كوفيد-19" المستجد في الجزائر، حيث تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 7 حالات وفاة، خلال ال24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 124 مريضا للشفاء.

وسجلت ولايات الجزائر العاصمة أكبر عدد الإصابات بكورونا، فيما تم تسجيل في كل من باتنة ووهران والبويرة أكثر من 10 حالات مؤكدة.

- الجزائر +43

- تيزي وزو +28

- البليدة +27

- باتنة +15

- وهران +13

- البويرة +12