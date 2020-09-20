تم تسجيل 203 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي

تماثل فيه 124 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر :5.487 (+43(

البليدة: 4.011 +)27 (

وهران3.847 : +)13(

سطيف3.184 : (5+)

باتنة : 1.764 (15+)

بجاية : 1.762 (8+)

قسنطينة : 1.626 4+) (

عنابة : 1.428 (0)

تيبازة :1.364 (4+)

البويرة : 1.279 (12+)

تلمسان : 1.274 .(3+)

المسيلة: 1.270 (0)

بسكرة: 1.259 (0)

ورقلة: 1.253 (4+)

الجلفة:1.188 (0)

تيزي وزو 1.151 : (28+)

الوادي 1.100 : (0)

بومرداس: 1.007 (7+)

تيارت : 943 (0)

جيجل : 943 (4+)

تبسة : 916 (8+)

المدية 774 : (4+)

عين الدفلى 770 : (0)

مستغانم 736 : (1)

أم البواقي 712 (0)

الأغواط 695 (0)

سكيكدة 679 (1+)

عين تموشنت 672 (0)

أدرار 635 (1)

خنشلة 590 (3+)

قالمة 516 (0)

غرداية 437 : (0)

تيسمسيلت: 427 (1+)

برج بوعريريج : 422 (2+)

سيدي بلعباس: 417 (0)

ميلة 409 (0) :

سوق أهراس : 406 (1+)

بشار 348 : (0)

مـعـسـكـر : 329 (0)

نعامة : 263 (0)

الطارف : 257 (1+)

البيض : 232 (0)

الشلف : 223 (0)

غليزان : 209 (0)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 201 (2+)

إليزي : 135 (0)

سعيدة 72 : (0)