كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة "عين وسارة " مساء اليوم عن حيثيات قضية تفكيك شبكة تسريب وتغيير أوراق الإجابات في امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 والتي طالت 17 شخصا منهم 03 رؤساء مراكز امتحان و 03 من أعضاء أمانة وولي ومموّن المطاعم وعضو منتخب و07 مترشحين وواحد في حالة فرار وذلك من خلال تفطن رجال الأمن لتحركات سيارة المموّن الذي تمت مراقبته حيث كشفت التحريات أنه قام بكراء منزل بعين وسارة يقوم فيه بتغيير أوراق الأجوبة ثم يتنقل عبر المراكز الثلاثة لاستلام وثائق المترشحين المستهدفين بتغيير أجويتهم وإتلافها وتعويضها بأوراق الإجابات الصحيحة، وبعد التأكد من وجود تسريبات وتغيير أجوية وأرواق تتعلق بامتحان البكالوريا تم القبض على الممون داخل سيارته أين عثر على أوراق أجوبة تم استرجاعها 17 ورقة ومبلغ مالي قدر بنحو 440 ألف دينار ثم تم تفتيش السكن المؤجر حيث عثر على مبلغ مالي آخر ومن خلال التحقيقات الأولى تكشفت خيوط القضية ككل وتم القبض على الستة عشر شخصا وبقيت امرأة في حالة فرار مع استرجاع 08 هواتف نقالة حيث أمر وكيل الجمهورية بالتحقيق والتمست النيابة الإيداع للأشخاص 16 مع القبض الفوري على المرأة الهاربة .