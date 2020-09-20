أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 101.743 حالة في المغرب.

وكشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1830 حالة، كما اعلن عن شفاء 1724 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 80.732.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.