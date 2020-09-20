شكر الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بفلسطين، "سامي أبو زهري"، تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون يخصوص قضية تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني.

وقال في تغريدته عبر حسابه في "توتير": "نثمن في حركة حماس تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول رفضه القاطع لـ”التطبيع” مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية، وهذا تعبير عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين".

وقد قال الرئيس تبون في مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية تبث سهرة اليوم، إن القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري وهي أم القضايا، مؤكدا أن الجزائر لن تشارك ولن تبارك "الهرولة للتطبيع".