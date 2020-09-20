أعلنت مؤسسة مترو الجزائر جميع موظفيها أنه تحسبا لإنتهاء أجال الصفقة رقم 053-2007 “EMA- RATP- Developpent”،في 31 أكتوبر 2020 سيتم إستئناف نشاط تشغيل وصيانة مترو الجزائر العاصمة من طرف شركة جديدة مملوكة بالكامل لمؤسسة مترو الجزائر “EMA” التي شارفت عملية إنشائها على الإنتهاء وذلك إبتداء من الفاتح نوفمبر 2020.



و أوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد، أنه تطبيقا لترتيبات الصفقة السالفة الذكر ،فإن مؤسسة متترو الجزائر “EMA” التي نحل محل المتعامل الحالي فيما يخص الالتزامات والحقوق، تتعهد بتوظيف كافة العمال الجزائريين المكلفين بتسيير مترو الجزائر وذلك وفقا للأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل السارية المفعول.