نقلت وكالة "رويترز" عن تجار أوروبيين إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من علف الشعير .

وأضاف التجار، أن المناقصة لا تفرض منشأ إنما ذلك اختياري وأن موعد انتهاء تقديم العروض هو يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 22 سبتمبر مع بقاء العروض سارية حتى يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري .

وأفاد التجار إن هذه الكمية مطلوبة على شحنتين كل منهما 25 ألف طن للتسليم بين الأول من نوفمبر والخامس عشر من الشهر نفسه وبين 16 نوفمبر تشرين و30 من نفس الشهر.