توفي الفنان القدير، حمدي بناني، صباح اليوم الإثنين، بمستشفى ابن سينا في عنابة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقد صرح ابنه أن حمدي أدخل مستشفى عنابة قبل أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، وتم إدخاله إلى مصلحة العناية المركزة ليلفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة اليوم.

وسيوارى الراحل الثرى بمقبرة سيدي عيسى في عنابة، بعد عصر اليوم.

والراحل حمدي بناني من مواليد شهر يناير 1943 بمدينة عنابة، اشتهر بأدائه لأغنية المالوف العنّابي.

لقب بناني بـ"الملاك الأبيض" نسبة إلى كمانه الأبيض الذي يرافقه دائما.

واهتم بالفن والغناء وعمره لم يتجاوز 16 سنة حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد الكورد. ذاع صيته، بعد استقلال الجزائر، وكانت باكورة أعماله أغنيته "يا باهي الجمال" التي نال بها جائزة الغناء الأولى، في إحدى المسابقات الفنية.

استمر النجاح بأغاني مثل "عدالة يا عدالة" و"محبوبتي" و"يا ليلي يا ليلي" و" جاني ما جاني " وغيرها، استطاع بناني من خلال نحو 30 أغنية ناجحة بوضع لمسته على أغنية المالوف.

كما ساهم، بدعم من عميد المالوف بقسنطينة الراحل الحاج محمد الطاهر الفرقاني، في نشر الثقافة الجزائرية عموما والمالوف خصوصا من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.