تفاعلت قضية امتناع اللاعب يوسف بلايلي مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بالعودة إلى جدة والالتحاق بناديه، وذلك بعد أن كشفت مصادر خاصة عن رفض النادي الأهلي عودة اللاعب إلى جدة والانتظام في التدريبات الإعدادية للموسم الجديد.

وبينت المصادر ذاتها، أن الإدارة صرفت النظر عن اللاعب بعد مماطلته في العودة، على الرغم من توفير طائرة خاصة من أجل نقله من بلاده إلى مدينة جدة، في ظل تطبيق منع الطيران في بلاده، وتطبيق البروتوكول الطبي في السعودية والجزائر بخصوص المغادرين والعائدين.

وكان "حفيظ بلايلي" والد اللاعب ووكيل أعماله، ظهر في حديث فضائي وأشار إلى أنه أبلغ إدارة الأهلي بأن ابنه ـ موكله ـ يريد تأمين طائرة خاصة من أجل العودة إلى جدة، إلا أن إدارة الأهلي رفضت ما أسمته ابتزازًا بعد أن نمى إلى علمها بأن والده دخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الأهلي المصري من أجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع الأهلي السعودي والمتبقي منها موسمان.

يشار إلى أن إدارة النادي الأهلي أمنت طائرة خاصة قبل أكثر من شهر من أجل ترتيب عودة اللاعب، إلا أنه تجاهل الموعد وتخلف عن رحلة العودة، على الرغم من صعوبة الترتيبات بالنسبة إلى الأهلي في ظل استمرار التنبيه والحذر من فيروس كورونا.

وكان بلايلي قد غادر مدينة جدة شهر مارس الماضي وحاولت إدارة النادي الأهلي أكثر من مرة إعادته وإرسال طائرة خاصة له ولكن اللاعب كان يتعذر، وفي الفترة الأخيرة ادعى أنه مريض ولا يستطيع العودة إلى السعودية.