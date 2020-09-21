أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، إصابة لاعب وسطه بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار النادي الإنجليزي، في بيان منشور عبر موقعه الرسمي، إلى أن لاعب وسطه الألماني، إليكاي غندوغان، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يصبح عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الفريق الإنجليزي ثلاثة لاعبين. ويؤكد ذلك أن إصابات فيروس كورونا باتت سريعة الانتشار في بريطانيا، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان سيتي أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، إصابة جناحه الجزائري رياض محرز، والمدافع إيمريك لابورت بالفيروس.

وقال سيتي في بيان: "إيلكاي حاليا يخضع لعزل شخصي لمدة 10 أيام، تنفيذا لتعليمات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمر ليغ) والحكومة البريطانية".

وبسبب الحجر الصحي يتوقع أن يغيب غندوغان عن ثلاث مباريات لمانشستر سيتي، وهي لقاء اليوم الإثنين في الدوري أمام ولفرهامبتون واندرارز، ومباراة الفريق في كأس رابطة المحترفين المحلية أمام بورنموث الخميس المقبل، ومباراة الدوري يوم الأحد القادم أمام ليستر سيتي.

وعاد محرز ولابورت لتدريبات الفريق، في الأسبوع الماضي، لكن مدرب سيتي بيب غوارديولا قال إن محرز فقط سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى في الدوري هذا الموسم، اليوم الإثنين، أمام ولفرهامبتون.