بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، برقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد مطرب المالوف حمدي بناني.

وكتب رئيس الجمهورية في برقيته " بحزن شديد، تلقيت نبأ وفاة الصديق والفنان القدير حمدي بناني، الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بفنه طيلة مسيرته داخل وخارج الوطن".

وأضاف الرئيس تبون في برقيته التي نشرت في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "الفايسبوك" قائلا:" وعلى إثر هذا المصاب الأليم أتوجه بخالص التعازي والمواساة لعائلته ولمحبيه أينما كانوا. إنا لله وإنا إليه راجعون" .