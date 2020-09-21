أفاد بيان من مديرية الحماية المدنية، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض والوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة تدخلت لأجل حادث مرور.

الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 08أ بالعقلة المالحة، تمثل الحادث في اصطدام شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص (كانوا على متن السيارة) أعمارهم 06 سنوات و23 سنة و 44 سنة تم تحويلهم على متن سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.