أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك بوهران، اليوم الإثنين، 6 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة تنظيم رحلات إبحار سرية في اتجاه أوروبا وذلك على خلفية توقيفهم وهم بصدد تنظيم رحلة غير شرعية نحو الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط.

وكانت مصالح أمن دائرة عين الترك وفي إطار مكافحة ظاهرة الهجرة السرية على مستوى الساحل الغربي، ألقت القبض على شبكتين تتكونان من 6 أشخاص أعمارهم مابين 20 و36 سنة مختصتين في تنظيم الرحلات غير الشرعية نحو السواحل الإسبانية بينما كانوا بصدد التحضير لعملية إبحار سرية في وقت حجزت فيه مركبتين، قاربين مجهزين بمعدات النجدة والسباحة ومحركين بقوة 120حصان فضلا عن مبلغ مالي يفوق 465 مليون سنتيم.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ضدهم إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك الذي أصدر في حقهم أمر إيداع.