أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين أنه لن تتم العودة إلى إجراء الحجر الصحي الشامل في الوقت الراهن.

وقال المشيشي في تصريح صحفي أنه طلب من وزارة الداخلية التونسية تكثيف الحملات الهادفة إلى فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمقاهي والتجمعات التي تشهد ارتفاعا خطيرا للعدوى.

و يذكر أن تونس كانت قد أعلنت عن الحجر الصحي الشامل في 22 مارس الماضي ثم الإعلان عن رفع هذا الحجر تدريجيا في 4 ماي الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس تسجيل 625 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة وذلك بتاريخ 17 سبتمبر الجاري ليرتفع بذلك عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية ظهور الوباء شهر مارس الماضي إلى 9 ألاف و736 إصابة مؤكدة و155 حالة وفاة.

وعن هذه الحصيلة التي تعتبر الأعلى التي تسجل في تونس منذ مارس الماضي، قال عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة مرض كورونا الحبيب غديرة، ان "الوضع أصبح يبعث على القلق بسبب تسجيل أرقام قياسية في عدد الاصابات يوازيها ارتفاع في عدد الوفيات".

وتوقع غديرة ان يتجه "الوضع الصحي في تونس نحو الأسوأ في غضون شهر من الان وسيصبح خطيرا جدا".

كما توقع أن تشهد المستشفيات العمومية خلال الفترة القادمة اكتظاظا غير مسبوق بسبب تزايد عدد مرضى "كوفيد -19".