أمر قاضي المثول الفوري لدى محكمة عزابة (سكيكدة) اليوم الاثنين بإيداع مجرم خطير يبلغ من العمر 45 سنة الحبس كان محل 9 أوامر بالقبض، حسبما علم من أمن الولاية.

وأوضح المصدر أن المعني عثر بحوزته على سلاح ناري بالإضافة إلى أكثر من 7.200 وحدة من المشروبات الكحولية و أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء.

وبذلك تكون فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة قد تمكنت من وضع حد لنشاط هذا المجرم الخطير المختص في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى، وفق ما ذكره ذات المصدر.

فبعد البحث والتحري بناء على معلومات تفيد بأن المعني يتخذ من منزله بمدينة عزابة مكانا لتخزين وترويج الممنوعات، قامت مصالح الأمن بالتنسيق مع نيابة إقليم الاختصاص وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحصول على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة تم توقيف المشتبه به، كما تمت الإشارة إليه

و خلال عملية تفتيش منزل المعني عثر بداخله على سلاح ناري فردي وأغلال وخراطيش و18 قارورة من دواء مخدر وكذا أسلحة بيضاء (سكاكين وسيوف) بالإضافة إلى 7.200 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام تم حجزهم, حسبما ذكره ذات المصدر.

وقد تبين أن الشخص الموقوف كان مطلوبا لدى العدالة ومحل 9 أوامر بالقبض عن قضايا مختلفة تتعلق على الخصوص بـ"جنح السرقة والضرب والجرح العمدي وتكوين جمعية أشرار وسرقة المواشي والسرقة الموصوفة"، حسبما تمت الإشارة إليه.