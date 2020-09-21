أعلن النادي الترجي التونسي، اليوم الاثنين، أنه وصلته رسالة تتضمن دعوة من الناخب الوطني، جمال بلماضي، لأربعة من لاعبي الفريق، وهم: عبد القادر بدران، وإلياس الشتي، وأمين توغاي، وعبد الرحمن مزيان.

وذلك من أجل المشاركة في المعسكر المغلق، الذي يجريه منتخب الخضر من 5 إلى 14 أكتوبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن إلياس الشتي، وعبد القادر بدران، ساهما أمس في تتويج الترجي بكأس السوبر المحلية، بعد الفوز على الصفاقسي بركلات الترجيح (5_4).

وكان بدران صاحب الركلة الأخيرة الناجحة، التي قادت فريقه لمنصة التتويج.