تخطت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 50 ألف إصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيلها 197 حالة جديدة مؤكدة، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 50023 حالة.

فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 133 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

كما بلغ عدد الوفيات 1679 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35.180 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 20 ولاية سجلت من حالة 1 إلى 9 حالات وأن 6 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 29 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

وهذه هي الولايات التي سجلت أكبر حصيلة خلال 24 ساعة الأخيرة:

- الجزائر: +37

- البليدة: +23

- وهران: + 21

- المسيلة: +16

- بومرداس: +13

- تيزي وزو: +11