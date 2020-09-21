تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بمستغانم اليوم الاثنين من اعتراض قاربين للهجرة غير الشرعية في عرض البحر وتوقيف 25 شخصا، حسبما أستفيد من ذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن الوحدات العائمة قامت في حدود الساعة الخامسة صباحا بتوقيف قارب كان على متنه 8 أشخاص على بعد 3 أميال بحرية (5.5 كيلومتر) شمال الشعايبية ببلدية بن عبد المالك رمضان (35 كيلومتر شرق مستغانم).

وتم اعتراض القارب الثاني في حدود الساعة السابعة صباحا وكان على متنه المجموعة الثانية من المرشحين للهجرة غير الشرعية (17 شخصا) على بعد 17 ميلا بحريا (31 كيلومتر) شمال مستغانم، حسب المصدر ذاته.

وتم تحويل الموقوفين وبينهم 4 نساء وقاصرين اثنين إلى ميناء مستغانم وهم جميعا في صحة جيدة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالات قبل تسليمهم للمصالح المختصة ثم إلى العدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير قانونية, كما أشير إليه.