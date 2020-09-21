أمطار غزيرة على هذه الولايات
مجتمع
21 سبتمبر 2020 () - ف.ن
توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، تساقط أمطار رعدية غزيرة، على ثلاث ولايات.
وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني، أن أمطار غزيرة تجتاح الولايات: الجلفة، الأغواط والبيض، وذلك ابتداء من الثالثة صباحا (03:00)، إلى غاية منتصف نهار الغد الثلاثاء (12:00).
وأشار المصدر إلى استمرار تساقط الأمطار رعدية في الولايات: باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وسوق أهراس، وذلك إلى غاية منتصف الليل (00:00).
وتتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 15 و20 ملم.