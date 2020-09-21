توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، تساقط أمطار رعدية غزيرة، على ثلاث ولايات.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني، أن أمطار غزيرة تجتاح الولايات: الجلفة، الأغواط والبيض، وذلك ابتداء من الثالثة صباحا (03:00)، إلى غاية منتصف نهار الغد الثلاثاء (12:00).

وأشار المصدر إلى استمرار تساقط الأمطار رعدية في الولايات: باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وسوق أهراس، وذلك إلى غاية منتصف الليل (00:00).

وتتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 15 و20 ملم.