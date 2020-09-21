سجلت 197 اصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 133مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي

الجزائر :5.524 (+37)

البليدة: 4.034 (+23)

وهران : 3.868 (+21)

سطيف : 3.184 (0)

بجاية : 1.177 (+9)

باتنة : 1.769 (+5)

قسنطينة : 1.627 (+1)

عنابة 1.436 (+8)

(16+) 1.286 : المسيلة

البويرة : 1.283 (+4)

تيبازة : 1.368 (+4)

تلمسان : 1.282 (+8)

بسكرة 1.261 (+2)

ورقلة: 1.253 (0)

الجلفة: 1.188 (0)

تيزي وزو : 1.162(+11)

3+) 1.103 :الوادي)

بومرداس 1.20 (13+)

جيجل : 952 (+9)

تيارت : 943 (0)

تبسة : 922 (+8)

المدية : 775 (+1)

عين الدفلى: 772 (2)

مستغانم: 740 (+4)

أم البواقي: 714 (+2)

الأغواط: 695 (0)

سكيكدة: 679 (0)

عين تموشنت: 673 (1)

) أدرار: 635 (0

خنشلة: 590 (0)

) قالمة: 516 (0

غرداية: 437 (0)

تيسمسيلت: 428 (+1)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس: 417 (0)

ميلة: 409 (0)

سوق أهراس: 406 (0)

بشار: 348 (0)

مـعـسـكـر : 331 (2)

نعامة : 263 (0)

الطارف : 257 (0)

البيض : 232 (0)

الشلف : 226 (3)

غليزان : 209 (0)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 202 (+1)

) إليزي : 135 (0

سعيدة 72 : (0)