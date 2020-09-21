قتل أربعيني طعنا بالسكين ليلة أمس على يد جاره بالمكان المسمى مزرعة الضاوي النموذجية،بإقليم بلدية وامري غربي المدية. الضحية أب لثلاثة أطفال لاحقه الجاني بعدة طعنات أردته قتيلا بعد آعتداء قبلها على جار ثان من قبل نفس الشخص بالضرب والجرح حول على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وفيما تمت إحالة جثة المتفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية،تم آقتياد الجاني إلى مقر فرقة الدرك المختصة إقليميا للتحقيق في حيثيات الجريمة.