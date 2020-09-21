فتح للجزائريين:"شتان ما بين من جُبلت مواقفهم بدم الشهداء وبين أقلام القصور"
العالم
21 سبتمبر 2020 () - ف.ن
وجه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن تصريحاته المساندة للقضية الفلسطينية.
وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "القضية الفلسطينية قضية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري "هكذا قال رئيس بلد المليون شهيد رداً على التطبيع والمطبعين".
وأضاف الشيخ: "شتان ما بين من جُبلت مواقفهم بدم الشهداء، وبين أقلام القصور، التي تدافع عن حلفها مع "الصهاينة"، وتحاول شيطنة الفلسطينيين، عاشت الجزائر، وتحيا فلسطين".