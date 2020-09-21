أعادت السلطات في الهند فتح موقع تاج محل الأثري الشهير أمام الزوار، وذلك بعد أطول فترة إغلاق في تاريخه، دامت 6 أشهر.

وتقرر إغلاق المعلم السياحي الشهير في مارس/ آذار بعدما فرضت السلطات في البلاد إجراءات صارمة من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

والآن سيُسمح بدخول 5 آلاف زائر يوميا فقط، مع تطبيق إجراءات سلامة للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما يتزامن مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

ويعد تاج محل واحدا من المعالم السياحية الأكثر جذبا للسياح في العالم، وكان يستقبل أكثر من 70 ألف شخص يوميا، قبل انتشار الوباء.

وشيد الضريح المصنوع من الرخام الأبيض، في القرن السابع عشر، بتكليف من الإمبراطور المغولي، شاه جهان، تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل.

وأُغلق تاج محل مرة لفترة وجيزة في عام 1978 عندما ضربت فيضانات مدينة أغرا حيث يوجد المعلم الشهير، ومرة أخرى لعدة أيام في عام 1971 بسبب الحرب بين الهند وباكستان.

التصوير الجماعي ممنوع

وقال الصحفي المحلي، يوغاش كومار سينغ، لبي بي سي إن السلطات طهرت المجمع كله قبل فتح الأبواب في الثامنة صباحا، كما ارتدى جميع العاملين فيه الأقنعة.

وقالت السلطات إن الزائرين يخضعون لقياس درجة الحرارة عند مدخل المجمع، كما يطلب منهم دفع ثمن التذاكر إلكترونيا. ويطلب منهم أيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء الزيارة.

ويسمح للزوار بالتقاط صور، أو تصوير أنفسهم فرادى، ولكن يُحظر عليهم التصوير الجماعي.

ويقول سينغ إنه لا يتوقع إقبالا كبيرا من الزوار ما دامت الإصابات بفيروس كورونا في تزايد.

وسجلت الهند أكثر من 5 ملايين إصابة حتى الآن. ويأتي إقليم أوتار براديش، حيث يوجد تاج محل، في المركز الخامس من بين المناطق الأكثر تضررا بالفيروس في الهند.

ويقول كومار إنه ينتظر ليرى ما الذي ستفعله السلطات لفرض احترام قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي عندما تبدأ مجموعات كبيرة زيارة المعلم الشهير.

وتحيط بالضريح حدائق غناء يتجول فيها الزوار ويلتقطون الصور في الهواء الطلق، ولكن المبنى نفسه مكان مغلق بلا تهوية تقريبا، وهو ما يسهل انتقال الفيروس، خاصة أن الزوار يقفون في طوابير طويلة لانتظار دورهم للدخول والخروج.

مكان خاو

يقول غوتام شارما، الذي جاء من دلهي لزيارة تاج محل، إنه كان ينتظر منذ شهور إعادة فتح المعلم السياحي.

"كنت أعرف أن الإقبال سيكون ضعيفا في البداية، ولذا فإنه من الأسلم زيارة تاج محل في الأيام الأولى من إعادة فتحه".

وكان أمام أبواب تاج محل عدد قليل من الزوار يوم الاثنين، وهو مشهد غير معتاد في تاريخ أبرز معالم الهند التاريخية والسياحية، الذي لا يهدر كبار ضيوف البلاد فرصة زيارته.

وقد زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، تاج محل في فبراير/ شباط الماضي. ومن قادة العالم الآخرين الذين زاروا المعلم الشهير رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، والرئيس الروسي، فلاديمبر بوتين.