نقل 19 مصابا بالتسمم الغذائي ما بين أمس الأحد وصبيحة اليوم الإثنين إلى مستشفى بني سليمان شرقي المدية قدوما من قرية الحميدات التابعة إقليميا لبلدية بئر بن عابد أقصى شرقي الولاية من بينهم ستة أطفال إحداهم فتاة عمرها ست سنوات لقيت حتفها، متأثرة بالإصابة تم تحويل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاصمة الولاية .

وفيما غادرت أغلبية المصابين المستشفى اليوم تم وضع أربعة منهم تحت المراقبة الطبية لخطورة إصابتهم الناجمة، حسب التحقيق الأولي، عن تناول أطعمة فاسدة في حفل ختان بالقرية .