تمكنت وحدات حرس السواحل, أثناء عمليات متفرقة في المياه الإقليمية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري, من إنقاذ 485 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة، فيما تم انتشال 10 جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الاثنين وزارة الدفاع الوطني.



وأوضح ذات المصدر أنه “مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل، في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر 2020، من خلال 42 عملية متفرقة في مياهنا الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ 485 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة، فيما تم انتشال عشرة (10) جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم”.