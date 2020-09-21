لقيت طفلة في السابعة من عمرها المسماة ع.ف حتفها اليوم فيما اصيب 19 آخرين من بينهم 5 نساء و13 طفل إثر تعرضهم لتسمم غذائي بفرقة بئربلعلوني ببلدية بئر بن عابد 90 كم شرق المدية .



الضحايا حسب ما علمناه من مصادرنا كانو في حفل ختان عند أحد الاقارب فيما يعود سبب التسمم إلى تناول المدعوين لوجبة الطعام والدجاج الذي تم اقتنائه حسب مصادرنا من مدينة سيدي عيسى التابعة لولاية المسيلة هذا الأخير يرجح أنه هو المتسبب في حالة وفاة الطفلة وتسمم البقية الذين يتواجدون في مستشفى بني سليمان لتلقى العلاج فيما وريت الطفلة الثرى عشية امس بمقبرة تزداوين.



جدير بالذكر انه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث المؤلم الذي هز سكان المنطقة .