قدمت إدارة اتحاد الجزائر، الثنائي بلقاسمي إسماعيل وكريم بن خليفة لوسائل الإعلام بعد أن رسما التحاقهما بالتشكيلة العاصمية.

وتمت عملية تقديم اللاعبين، بحضور رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول، والمدير الرياضي عنتر يحي وبعض أعضاء المكتب المسير الذين أثنوا كثيرا على هذه الصفقة.

والتحق لاعب شباب قسنطينة بلقاسمي إسماعيل بصفوف اتحاد الجزائر بعقد يمتد لثلاث سنوات، ويعد ابن مدينة سور الغزلان الذي سجل 6 أهداف في 20 مباراة الموسم الفارط رابع مستقدم في الميركاتو الصيفي لاتحاد الجزائر بعد كل من المدافعين فاتح عاشور من اتحاد بلعباس وسعدي رضواني من وفاق سطيف والمهاجم الفرانكو- جزائري أسامة عبد الجليل من نادي شولي الفرنسي، في حين تم شراء عقد بن خليفة، من نادي بارادو، بشكل نهائي لمدة ثلاثة مواسم، بعدما لعب الموسم الماضي في الاتحاد على شكل إعارة.

بالمقابل، تمت ترقية ستة عناصر من الآمال ويتعلق الأمر بكل من عليان ياسين، بجاوي أحمد، عباسي زين الدين، لوانشي عبد الكريم، جنيدي محمد وأوهاب وسيم.

يذكر أن إدارة الاتحاد أوكلت مهمة التدريب إلى الفرنسي فرانسوا شيكوليني، بمساعدة بن عرايبي بوزيان، أما مدرب الحراس فقد تم تعيين الحارس الدولي السابق محمد بن حمو.