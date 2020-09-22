تمكن عناصر الحماية المدنية لوحدة الحطاطبة قبل منتصف ليلة البارحة من توليد امرأة على متن سيارة الإسعاف.

وأفاد بيان للحماية المدنية لولاية تيبازة اليوم الثلاثاء أن وحدة الحماية المدنية للحطاطبة تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة الحادية عشر وخمس دقائق من أجل عملية ولادة. وأضاف ذات البيان، الذي نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي للحماية "الفايسبوك"، مرفوقا بصور الحدث، أن عملية الولادة تمت على متن سيارة إسعاف وكللت بالنجاح وبكل احترافية، مؤكدا أن الحالة الصحية للأم ومولودها من جنس ذكر في صحة جيدة، وتم نقلهما إلى مستشفى القليعة.