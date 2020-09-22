كشف وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي، بتيزي وزو، عن مشروع لبعث الرياضة المدرسية والجامعية لتدعيم النخبة الرياضية الوطنية متواجد على مستوى الحكومة.

وأبرز الوزير في هذا السياق، أن "المشروع سيسمح بتشكيل خزان من الرياضيين للفرق الوطنية"، موصيا "بالتبادل ومد الجسور بين القطاعين وإنشاء بنى تحتية مشتركة ".

وأوضح الوزير، أن هناك بعض المنشآت التحتية التربوية المزودة بفضاءات و تجهيزات يمكن للنوادي والجمعيات المحلية الاستفادة منها خارج أوقات الدراسة والعكس إذ يمكن للتلاميذ والطلبة الاستفادة أيضا من المنشآت الرياضية".

وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن هناك "التزام واضح من طرف الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وحس المقاولاتية عن طريق وضع مخطط وطني للشباب والذي لن يكون مجرد هيئة إدارية وإنما من صنع الشباب أنفسهم".

وشدد خالدي خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي حول وضع مخطط وطني للشباب 2020-2024، على إرادة الدولة لمرافقة الحركة الجمعوية و الشباب وإشراكهم بطريقة فعالة ليصبحوا بذلك شركاء في تسيير الشؤون العامة.